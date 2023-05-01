Katalog firm
Railway
Railway Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Railway wynosi od $11,629 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $199,000 dla Projektant Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Railway. Ostatnia aktualizacja: 9/17/2025

$160K

Projektant Produktu
$199K
Menedżer Produktu
$14.2K
Inżynier Oprogramowania
$11.6K

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Railway jest Projektant Produktu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $199,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Railway wynosi $14,234.

