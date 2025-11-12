Katalog firm
Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania Full-Stack in Brazil w Radix wynosi R$126K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Radix. Ostatnia aktualizacja: 11/12/2025

Mediana Pakietu
company icon
Radix
Software Engineer
Rio de Janeiro, RJ, Brazil
Łącznie rocznie
R$126K
Poziom
Senior
Podstawa
R$126K
Stock (/yr)
R$0
Premia
R$0
Lata w firmie
1 Rok
Lata doświadczenia
8 Lata
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania Full-Stack w Radix in Brazil wynosi rocznie R$228,092. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Radix dla stanowiska Inżynier Oprogramowania Full-Stack in Brazil wynosi R$125,571.

