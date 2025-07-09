Katalog firm
Qwant
Qwant Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Qwant wynosi od $51,290 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Danych na dolnym końcu do $65,771 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Qwant. Ostatnia aktualizacja: 11/29/2025

Inżynier Oprogramowania
Median $65.8K
Analityk Danych
$51.3K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Qwant jest Inżynier Oprogramowania z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $65,771. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Qwant wynosi $58,530.

Inne zasoby

