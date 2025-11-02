Katalog firm
Qurate Retail Group
Qurate Retail Group Menedżer Inżynierii Oprogramowania Pensje

Średnia całkowita rekompensata Menedżer Inżynierii Oprogramowania in United States w Qurate Retail Group wynosi od $179K do $244K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Qurate Retail Group. Ostatnia aktualizacja: 11/2/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$191K - $231K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$179K$191K$231K$244K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Jakie są poziomy kariery w Qurate Retail Group?

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania w Qurate Retail Group in United States wynosi rocznie $243,600. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Qurate Retail Group dla stanowiska Menedżer Inżynierii Oprogramowania in United States wynosi $178,500.

