Wynagrodzenie Badacz UX in United States w Qualtrics wynosi $145K year dla L4. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Qualtrics. Ostatnia aktualizacja: 9/28/2025
Średnie Całkowite Wynagrodzenie
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$145K
$141K
$0
$3.5K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Qualtrics, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)