Qualtrics
  • Pensje
  • Badacz UX

  • Wszystkie pensje Badacz UX

Qualtrics Badacz UX Pensje

Wynagrodzenie Badacz UX in United States w Qualtrics wynosi $145K year dla L4. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Qualtrics. Ostatnia aktualizacja: 9/28/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$139K - $161K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$122K$139K$161K$177K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$145K
$141K
$0
$3.5K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Qualtrics, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)



Najczęściej zadawane pytania

The highest paying salary package reported for a Badacz UX at Qualtrics in United States sits at a yearly total compensation of $177,310. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Qualtrics for the Badacz UX role in United States is $122,180.

Inne zasoby