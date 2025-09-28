Katalog firm
Qualtrics
Qualtrics Menedżer Programu Technicznego Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Menedżer Programu Technicznego in United States w Qualtrics wynosi $198K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Qualtrics. Ostatnia aktualizacja: 9/28/2025

Mediana Pakietu
company icon
Qualtrics
Technical Program Manager
Seattle, WA
Łącznie rocznie
$198K
Poziom
L4
Podstawa
$149K
Stock (/yr)
$42K
Premia
$7.4K
Lata w firmie
2 Lata
Lata doświadczenia
6 Lata
Jakie są poziomy kariery w Qualtrics?

$160K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Qualtrics, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)



Najczęściej zadawane pytania

Apapọ isanwo ọdun aringbungbun ti a sọ ni Qualtrics fun ipa Menedżer Programu Technicznego in United States ni $197,900.

Inne zasoby