Qualtrics
Qualtrics Technical Account Manager Pensje

Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Qualtrics. Ostatnia aktualizacja: 9/28/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

A$180K - A$209K
Australia
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
A$166KA$180KA$209KA$233K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

A$249K

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Qualtrics, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla jobFamilies.Technical Account Manager w Qualtrics in United States wynosi rocznie A$232,543. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Qualtrics dla stanowiska jobFamilies.Technical Account Manager in United States wynosi A$166,102.

