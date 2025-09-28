Wynagrodzenie Menedżer Inżynierii Oprogramowania in United States w Qualtrics wynosi od $342K year dla Associate Manager do $382K year dla Senior Director of Engineering. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $415K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Qualtrics. Ostatnia aktualizacja: 9/28/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Associate Manager
$342K
$202K
$126K
$14.4K
Manager
$424K
$240K
$154K
$30.4K
Senior Manager
$281K
$176K
$81.3K
$24K
Director of Engineering
$372K
$214K
$92.3K
$65.5K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Qualtrics, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)