  Pensje
  Menedżer Projektu

  Wszystkie pensje Menedżer Projektu

Qualtrics Menedżer Projektu Pensje

Wynagrodzenie Menedżer Projektu in Ireland w Qualtrics wynosi €77K year dla L3. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Qualtrics. Ostatnia aktualizacja: 9/28/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

€69.3K - €83.9K
Ireland
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
€63.9K€69.3K€83.9K€89.3K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Dodaj wynagrodzeniePorównaj poziomy
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L3
€77K
€59.4K
€5.8K
€11.7K
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
L5
€ --
€ --
€ --
€ --
L6
€ --
€ --
€ --
€ --
Pokaż 2 Więcej poziomów
Dodaj wynagrodzeniePorównaj poziomy

€142K

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Qualtrics, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)



Najczęściej zadawane pytania

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Menedżer Projektu v Qualtrics in Ireland predstavuje ročnú celkovú odmenu €89,265. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Qualtrics pre pozíciu Menedżer Projektu in Ireland je €63,870.

