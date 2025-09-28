Katalog firm
Qualtrics
  • Pensje
  • Konsultant Zarządzania

  • Wszystkie pensje Konsultant Zarządzania

Qualtrics Konsultant Zarządzania Pensje

Wynagrodzenie Konsultant Zarządzania in United States w Qualtrics wynosi od $190K year dla L5 do $267K year dla L6. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $180K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Qualtrics. Ostatnia aktualizacja: 9/28/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$190K
$140K
$27.5K
$22.5K
L6
$267K
$185K
$20K
$61.7K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Qualtrics, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)



Najczęściej zadawane pytania

The highest paying salary package reported for a Konsultant Zarządzania at Qualtrics in United States sits at a yearly total compensation of $330,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Qualtrics for the Konsultant Zarządzania role in United States is $150,000.

