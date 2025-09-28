Katalog firm
Qualtrics Analityk Danych Pensje

Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Qualtrics. Ostatnia aktualizacja: 9/28/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

SGD 107K - SGD 129K
Singapore
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
SGD 99.6KSGD 107KSGD 129KSGD 136K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

SGD 210K

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Qualtrics, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)



Najczęściej zadawane pytania

The highest paying salary package reported for a Analityk Danych at Qualtrics in Singapore sits at a yearly total compensation of SGD 135,972. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Qualtrics for the Analityk Danych role in Singapore is SGD 99,635.

Inne zasoby