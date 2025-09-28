Katalog firm
Qualtrics
Qualtrics Analityk Danych Pensje

Średnia całkowita rekompensata Analityk Danych in United States w Qualtrics wynosi od $64.8K do $94K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Qualtrics. Ostatnia aktualizacja: 9/28/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$73.5K - $85.3K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$64.8K$73.5K$85.3K$94K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

$160K

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Qualtrics, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Danych w Qualtrics in United States wynosi rocznie $94,010. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Qualtrics dla stanowiska Analityk Danych in United States wynosi $64,780.

