Katalog firm
Qualia
Qualia Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Qualia wynosi od $55,275 całkowitej rekompensaty rocznie dla Obsługa Klienta na dolnym końcu do $256,959 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Qualia. Ostatnia aktualizacja: 9/18/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $170K

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Menedżer Produktu
Median $200K
Obsługa Klienta
$55.3K

Analityk Danych
$118K
Marketing
$102K
Rekruter
Median $155K
Sprzedaż
$85.4K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$257K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Qualia, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Qualia jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $256,959. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Qualia wynosi $136,300.

