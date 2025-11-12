Katalog firm
Qualcomm Inżynier Uczenia Maszynowego Pensje w India

Wynagrodzenie Inżynier Uczenia Maszynowego in India w Qualcomm wynosi od ₹2.13M year do ₹5.71M. Medianna pakietu rekompensaty in India year wynosi w sumie ₹2.76M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Qualcomm. Ostatnia aktualizacja: 11/12/2025

Średnie Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje ()
Premia
Associate Engineer
(Poziom początkujący)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Engineer
₹2.92M
₹1.93M
₹727K
₹265K
Senior Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Harmonogram Uprawnień

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W Qualcomm, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33.3% uprawnia w 1st-ROK (33.30% rocznie)

  • 33.3% uprawnia w 2nd-ROK (16.65% półrocznie)

  • 33.3% uprawnia w 3rd-ROK (16.65% półrocznie)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Qualcomm, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Uczenia Maszynowego w Qualcomm in India wynosi rocznie ₹5,706,460. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Qualcomm dla stanowiska Inżynier Uczenia Maszynowego in India wynosi ₹2,678,013.

