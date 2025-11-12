Wynagrodzenie Inżynier Uczenia Maszynowego in Greater San Diego Area w Qualcomm wynosi od $194K year dla Engineer do $264K year dla Staff Engineer. Medianna pakietu rekompensaty in Greater San Diego Area year wynosi w sumie $219K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Qualcomm. Ostatnia aktualizacja: 11/12/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje ()
Premia
Associate Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer
$194K
$146K
$27.6K
$20.4K
Senior Engineer
$217K
$173K
$34.6K
$9.4K
Staff Engineer
$264K
$184K
$53.9K
$26.5K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.3%
ROK 3
W Qualcomm, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:
33.3% uprawnia w 1st-ROK (33.30% rocznie)
33.3% uprawnia w 2nd-ROK (16.65% półrocznie)
33.3% uprawnia w 3rd-ROK (16.65% półrocznie)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Qualcomm, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)