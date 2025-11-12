Wynagrodzenie Inżynier SoC in United States w Qualcomm wynosi od $141K year dla Hardware Engineer do $421K year dla Principal Hardware Engineer. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $318K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Qualcomm. Ostatnia aktualizacja: 11/12/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje ()
Premia
Associate Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Hardware Engineer
$141K
$118K
$13.6K
$9.4K
Senior Hardware Engineer
$199K
$153K
$31.5K
$14.8K
Staff Hardware Engineer
$239K
$174K
$42.2K
$22.8K
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.3%
ROK 3
W Qualcomm, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:
33.3% uprawnia w 1st-ROK (33.30% rocznie)
33.3% uprawnia w 2nd-ROK (16.65% półrocznie)
33.3% uprawnia w 3rd-ROK (16.65% półrocznie)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Qualcomm, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)