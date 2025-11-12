Wynagrodzenie Inżynier ASIC in Greater Taipei Area w Qualcomm wynosi od NT$1.63M year dla Hardware Engineer do NT$4.32M year dla Staff Hardware Engineer. Medianna pakietu rekompensaty in Greater Taipei Area year wynosi w sumie NT$1.85M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Qualcomm. Ostatnia aktualizacja: 11/12/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje ()
Premia
Associate Hardware Engineer
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Hardware Engineer
NT$1.63M
NT$1.26M
NT$332K
NT$31.9K
Senior Hardware Engineer
NT$2.28M
NT$1.89M
NT$308K
NT$76.4K
Staff Hardware Engineer
NT$4.32M
NT$2.98M
NT$1.06M
NT$277K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.3%
ROK 3
W Qualcomm, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:
33.3% uprawnia w 1st-ROK (33.30% rocznie)
33.3% uprawnia w 2nd-ROK (16.65% półrocznie)
33.3% uprawnia w 3rd-ROK (16.65% półrocznie)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Qualcomm, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)
25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)