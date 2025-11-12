Qualcomm Inżynier ASIC Pensje w Greater Austin Area

Wynagrodzenie Inżynier ASIC in Greater Austin Area w Qualcomm wynosi od $170K year dla Hardware Engineer do $495K year dla Principal Hardware Engineer. Medianna pakietu rekompensaty in Greater Austin Area year wynosi w sumie $271K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Qualcomm. Ostatnia aktualizacja: 11/12/2025

Najnowsze zgłoszenia pensji

Firma Lokalizacja | Data Nazwa poziomu Tag Lata doświadczenia Łącznie / W firmie Całkowite wynagrodzenie ( USD ) Podstawa | Akcje (rok) | Premia Nie znaleziono wynagrodzeń Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Harmonogram Uprawnień Główny Alternatywny 1 33.3 % ROK 1 33.3 % ROK 2 33.3 % ROK 3 Typ Akcji RSU W Qualcomm, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień: 33.3 % uprawnia w 1st - ROK ( 33.30 % rocznie )

33.3 % uprawnia w 2nd - ROK ( 16.65 % półrocznie )

33.3 % uprawnia w 3rd - ROK ( 16.65 % półrocznie ) 25 % ROK 1 25 % ROK 2 25 % ROK 3 25 % ROK 4 Typ Akcji RSU W Qualcomm, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień: 25 % uprawnia w 1st - ROK ( 25.00 % rocznie )

25 % uprawnia w 2nd - ROK ( 2.08 % miesięcznie )

25 % uprawnia w 3rd - ROK ( 2.08 % miesięcznie )

25 % uprawnia w 4th - ROK ( 2.08 % miesięcznie )

Jaki jest harmonogram uprawnień w Qualcomm ?

