Katalog firm
Qtum
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
Najważniejsze spostrzeżenia
  • Podziel się czymś wyjątkowym o Qtum, co może być pomocne dla innych (np. wskazówki dotyczące rozmów kwalifikacyjnych, wybór zespołów, unikalna kultura itp.).
    • O firmie

    Qtum is an open-sourced blockchain application platform. Qtum utilizes the UTXO model, solidity smart contracts, and proof-of-stake consensus to support a broad array of industries and use cases.

    https://qtum.org
    Strona internetowa
    2016
    Rok założenia
    30
    Liczba pracowników
    $1M-$10M
    Szacunkowy przychód
    Centrala

    Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

    Zapisz się na zweryfikowane oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

    Wyróżnione oferty pracy

      Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Qtum

    Powiązane firmy

    • Stripe
    • Tesla
    • Dropbox
    • Uber
    • Microsoft
    • Zobacz wszystkie firmy ➜

    Inne zasoby