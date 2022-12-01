Katalog firm
Qogita
Pracujesz tu? Zgłoś swoją firmę

Qogita Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Qogita waha się od $63,997 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Menedżer produktu na dolnym końcu do $118,874 dla Inżynier oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Qogita. Ostatnia aktualizacja: 8/24/2025

$160K

Zarób, nie daj się wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. USD (czasami ponad 300 tys. USD).Wynegocjuj swoje wynagrodzenie lub swój przegląd CV przez prawdziwych ekspertów – rekruterów, którzy robią to na co dzień.

Naukowiec danych
$77.5K
Menedżer produktu
$64K
Inżynier oprogramowania
$119K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Brakuje Twojego stanowiska?

Wyszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Qogita to Inżynier oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $118,874. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Qogita wynosi $77,538.

Polecane oferty pracy

    Nie znaleziono polecanych ofert pracy dla Qogita

Powiązane firmy

  • PayPal
  • Snap
  • Roblox
  • Google
  • LinkedIn
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby