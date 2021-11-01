Katalog firm
Qeexo
Qeexo Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Qeexo wynosi od $54,812 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $220,890 dla Projektant Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Qeexo. Ostatnia aktualizacja: 11/29/2025

Projektant Produktu
$221K
Inżynier Oprogramowania
$54.8K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Qeexo jest Projektant Produktu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $220,890. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Qeexo wynosi $137,851.

Inne zasoby

