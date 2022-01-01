Katalog firm
QAD
QAD Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w QAD wynosi od $10,961 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $127,251 dla Sprzedaż na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników QAD. Ostatnia aktualizacja: 9/3/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $11K
Menedżer Produktu
$65.6K
Sprzedaż
$127K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$62.3K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w QAD jest Sprzedaż at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $127,251. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w QAD wynosi $63,944.

Inne zasoby