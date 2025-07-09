Katalog firm
Purdue University
Purdue University Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Purdue University wynosi od $19,900 całkowitej rekompensaty rocznie dla Asystent Administracyjny na dolnym końcu do $132,335 dla Całkowite Wynagrodzenia na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Purdue University. Ostatnia aktualizacja: 9/17/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $72K

Naukowiec Badawczy

Inżynier Chemik
Median $70K

Inżynier Badawczy

Inżynier Mechanik
Median $30K

Research Assistant
Median $32K
Research Scientist
Median $30K
Asystent Administracyjny
$19.9K
Analityk Danych
$119K
Inżynier Elektryk
$34.3K
Projektant Graficzny
$41.4K
Inżynier Sprzętu
$29.9K
Zasoby Ludzkie
$47.8K
Technolog Informacyjny (IT)
$39K
Menedżer Projektu
$77.6K
Całkowite Wynagrodzenia
$132K
Zaufanie i Bezpieczeństwo
$98K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Purdue University jest Całkowite Wynagrodzenia at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $132,335. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Purdue University wynosi $41,392.

