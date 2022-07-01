Katalog firm
Public.com Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Public.com wynosi od $152,235 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $169,150 dla Projektant Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Public.com. Ostatnia aktualizacja: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Zasoby Ludzkie
$162K
Projektant Produktu
$169K
Inżynier Oprogramowania
$152K

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Public.com jest Projektant Produktu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $169,150. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Public.com wynosi $161,700.

Inne zasoby