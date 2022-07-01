Public.com Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Public.com wynosi od $152,235 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $169,150 dla Projektant Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Public.com . Ostatnia aktualizacja: 10/24/2025