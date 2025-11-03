Katalog firm
Proton
Proton Menedżer Inżynierii Oprogramowania Pensje

Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Proton. Ostatnia aktualizacja: 11/3/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

CHF 156K - CHF 188K
Switzerland
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
CHF 145KCHF 156KCHF 188KCHF 198K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Proton, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania w Proton in Switzerland wynosi rocznie CHF 198,260. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Proton dla stanowiska Menedżer Inżynierii Oprogramowania in Switzerland wynosi CHF 145,277.

