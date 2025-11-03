Katalog firm
Proton
Proton Obsługa Klienta Pensje

Średnia całkowita rekompensata Obsługa Klienta in North Macedonia w Proton wynosi od MKD 482K do MKD 658K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Proton. Ostatnia aktualizacja: 11/3/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

MKD 516K - MKD 624K
North Macedonia
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
MKD 482KMKD 516KMKD 624KMKD 658K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Proton, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Obsługa Klienta w Proton in North Macedonia wynosi rocznie MKD 657,762. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Proton dla stanowiska Obsługa Klienta in North Macedonia wynosi MKD 481,981.

