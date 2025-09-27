Katalog firm
Prophet
Prophet Konsultant Zarządzania Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Konsultant Zarządzania in United States w Prophet wynosi $120K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Prophet. Ostatnia aktualizacja: 9/27/2025

Mediana Pakietu
company icon
Prophet
Senior Associate
San Francisco, CA
Łącznie rocznie
$120K
Poziom
Senior Associate
Podstawa
$120K
Stock (/yr)
$0
Premia
$0
Lata w firmie
5 Lata
Lata doświadczenia
5 Lata
Jakie są poziomy kariery w Prophet?

$160K

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Konsultant Zarządzania w Prophet in United States wynosi rocznie $475,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Prophet dla stanowiska Konsultant Zarządzania in United States wynosi $105,000.

