Procter & Gamble
  • Pensje
  • Menedżer Produktu

  • Wszystkie pensje Menedżer Produktu

Procter & Gamble Menedżer Produktu Pensje

Wynagrodzenie Menedżer Produktu in Poland w Procter & Gamble wynosi od PLN 346K year dla B2 do PLN 407K year dla B3. Medianna pakietu rekompensaty in Poland year wynosi w sumie PLN 331K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Procter & Gamble. Ostatnia aktualizacja: 9/28/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
B1
Product Manager
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B2
Senior Product Manager
PLN 346K
PLN 328K
PLN 0
PLN 17.8K
B3
Director
PLN 407K
PLN 354K
PLN 0
PLN 53K
B4
Senior Director
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Jakie są poziomy kariery w Procter & Gamble?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Produktu w Procter & Gamble in Poland wynosi rocznie PLN 547,756. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Procter & Gamble dla stanowiska Menedżer Produktu in Poland wynosi PLN 306,552.

