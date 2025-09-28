Katalog firm
Procter & Gamble
Wynagrodzenie Inżynier Mechanik in United States w Procter & Gamble wynosi od $101K year dla B1 do $188K year dla B3. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $102K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Procter & Gamble. Ostatnia aktualizacja: 9/28/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
B1
Mechanical Engineer
$101K
$97K
$0
$4.3K
B2
Senior Mechanical Engineer
$131K
$123K
$1.2K
$7.4K
B3
$188K
$164K
$0
$23.5K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Uwzględnione Stanowiska

Manufacturing Engineer

Najczęściej zadawane pytania

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Inżynier Mechanik på Procter & Gamble in United States ligger på en årlig total ersättning på $187,750. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Procter & Gamble för Inżynier Mechanik rollen in United States är $102,000.

