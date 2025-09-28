Wynagrodzenie Analityk Danych in United States w Procter & Gamble wynosi od $112K year dla B1 do $130K year dla B2. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $105K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Procter & Gamble. Ostatnia aktualizacja: 9/28/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
B1
$112K
$102K
$5K
$5K
B2
$130K
$125K
$0
$5K
B3
$ --
$ --
$ --
$ --
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
