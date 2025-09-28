Katalog firm
Procter & Gamble
  • Pensje
  • Menedżer Operacji Biznesowych

  • Wszystkie pensje Menedżer Operacji Biznesowych

Procter & Gamble Menedżer Operacji Biznesowych Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Menedżer Operacji Biznesowych w Procter & Gamble wynosi $106K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Procter & Gamble. Ostatnia aktualizacja: 9/28/2025

Mediana Pakietu
company icon
Procter & Gamble
Business Operations Manager
hidden
Łącznie rocznie
$106K
Poziom
B1
Podstawa
$92K
Stock (/yr)
$0
Premia
$14.1K
Lata w firmie
0 Lata
Lata doświadczenia
1 Rok
Jakie są poziomy kariery w Procter & Gamble?

$160K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Operacji Biznesowych w Procter & Gamble wynosi rocznie $160,107. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Procter & Gamble dla stanowiska Menedżer Operacji Biznesowych wynosi $103,500.

