Prime Focus Technologies Menedżer Inżynierii Oprogramowania Pensje

Średnia całkowita rekompensata Menedżer Inżynierii Oprogramowania in India w Prime Focus Technologies wynosi od ₹4.67M do ₹6.62M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Prime Focus Technologies. Ostatnia aktualizacja: 9/28/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

₹5.3M - ₹6.28M
India
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
₹4.67M₹5.3M₹6.28M₹6.62M
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

₹13.95M

Jakie są poziomy kariery w Prime Focus Technologies?

Najczęściej zadawane pytania

