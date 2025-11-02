Katalog firm
Prima
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

Prima Inżynier Oprogramowania Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Italy w Prima wynosi €47.6K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Prima. Ostatnia aktualizacja: 11/2/2025

Mediana Pakietu
company icon
Prima
Software Engineer
hidden
Łącznie rocznie
€47.6K
Poziom
L3
Podstawa
€47.6K
Stock (/yr)
€0
Premia
€0
Lata w firmie
2-4 Lata
Lata doświadczenia
5-10 Lata
Jakie są poziomy kariery w Prima?
Block logo
+€50.6K
Robinhood logo
+€77.7K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Don't get lowballed
Najnowsze zgłoszenia pensji
DodajDodaj wynagrodzenieDodaj wynagrodzenie

Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuj daneZobacz otwarte oferty
Wynagrodzenia stażowe

Współtwórz

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Inżynier Oprogramowania oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Prima in Italy wynosi rocznie €59,292. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Prima dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Italy wynosi €47,578.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Prima

Powiązane firmy

  • Square
  • LinkedIn
  • DoorDash
  • SoFi
  • Intuit
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby