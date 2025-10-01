Katalog firm
Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Greater London Area w Preqin wynosi £88.5K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Preqin. Ostatnia aktualizacja: 10/1/2025

Mediana Pakietu
company icon
Preqin
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Łącznie rocznie
£88.5K
Poziom
-
Podstawa
£88.5K
Stock (/yr)
£0
Premia
£0
Lata w firmie
1 Rok
Lata doświadczenia
10 Lata
Najczęściej zadawane pytania

The highest paying salary package reported for a Inżynier Oprogramowania at Preqin in Greater London Area sits at a yearly total compensation of £115,101. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Preqin for the Inżynier Oprogramowania role in Greater London Area is £88,521.

Inne zasoby