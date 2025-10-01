Katalog firm
Preply
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

  • Greater Barcelona Area

Preply Inżynier Oprogramowania Pensje w Greater Barcelona Area

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Greater Barcelona Area w Preply wynosi €81.2K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Preply. Ostatnia aktualizacja: 10/1/2025

Mediana Pakietu
company icon
Preply
Software Engineer
Barcelona, CT, Spain
Łącznie rocznie
€81.2K
Poziom
P7
Podstawa
€75.2K
Stock (/yr)
€6K
Premia
€0
Lata w firmie
4 Lata
Lata doświadczenia
12 Lata
Jakie są poziomy kariery w Preply?

€142K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Najnowsze zgłoszenia pensji
DodajDodaj wynagrodzenieDodaj wynagrodzenie

Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuj daneZobacz otwarte oferty
Wynagrodzenia stażowe

Współtwórz

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

Zapisz się na zweryfikowane Inżynier Oprogramowania oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

Uwzględnione Stanowiska

Zgłoś Nowe Stanowisko

Inżynier Oprogramowania Backend

Najczęściej zadawane pytania

The highest paying salary package reported for a Inżynier Oprogramowania at Preply in Greater Barcelona Area sits at a yearly total compensation of €106,471. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Preply for the Inżynier Oprogramowania role in Greater Barcelona Area is €82,902.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Preply

Powiązane firmy

  • Chowbus
  • Houzz
  • Bankers Healthcare Group
  • Freshly
  • YourMechanic
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby