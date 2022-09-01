Katalog firm
Precision Castparts
Precision Castparts Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Precision Castparts wynosi od $72,471 całkowitej rekompensaty rocznie dla Księgowy na dolnym końcu do $196,980 dla Analityk Danych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Precision Castparts. Ostatnia aktualizacja: 9/18/2025

$160K

Inżynier Mechanik
Median $103K
Księgowy
$72.5K
Analityk Danych
$197K

The highest paying role reported at Precision Castparts is Analityk Danych at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $196,980. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Precision Castparts is $103,000.

