Praetorian Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Praetorian wynosi od $122,000 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Cyberbezpieczeństwa na dolnym końcu do $175,000 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Praetorian. Ostatnia aktualizacja: 9/17/2025

$160K

Analityk Cyberbezpieczeństwa
Median $122K
Inżynier Oprogramowania
Median $175K
Zasoby Ludzkie
$129K

Najczęściej zadawane pytania

The highest paying role reported at Praetorian is Inżynier Oprogramowania with a yearly total compensation of $175,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Praetorian is $129,350.

