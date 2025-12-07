Katalog firm
PPG
  • Pensje
  • Menedżer Operacji Biznesowych

  • Wszystkie pensje Menedżer Operacji Biznesowych

PPG Menedżer Operacji Biznesowych Pensje

Średnia całkowita rekompensata Menedżer Operacji Biznesowych w PPG wynosi od $217K do $309K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w PPG. Ostatnia aktualizacja: 12/7/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$246K - $280K
United States
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$217K$246K$280K$309K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w PPG?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Operacji Biznesowych w PPG wynosi rocznie $309,160. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w PPG dla stanowiska Menedżer Operacji Biznesowych wynosi $217,460.

Inne zasoby

