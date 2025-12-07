Katalog firm
Potters Industries
Potters Industries Architekt Rozwiązań Pensje

Średnia całkowita rekompensata Architekt Rozwiązań in Hong Kong (SAR) w Potters Industries wynosi od HK$450K do HK$629K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Potters Industries. Ostatnia aktualizacja: 12/7/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$62.4K - $75.6K
Hong Kong (SAR)
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$57.6K$62.4K$75.6K$80.4K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Współtwórz
Jakie są poziomy kariery w Potters Industries?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Architekt Rozwiązań w Potters Industries in Hong Kong (SAR) wynosi rocznie HK$628,716. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Potters Industries dla stanowiska Architekt Rozwiązań in Hong Kong (SAR) wynosi HK$449,857.

Inne zasoby

