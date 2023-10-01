Katalog firm
Positive Technologies
Positive Technologies Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Positive Technologies wynosi od $11,993 całkowitej rekompensaty rocznie dla Cybersecurity Analyst na dolnym końcu do $74,020 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Positive Technologies. Ostatnia aktualizacja: 10/11/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $38.3K

Inżynier Oprogramowania Frontend

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Zapewnienia Jakości (QA)

Zasoby Ludzkie
$58.1K
Cybersecurity Analyst
$12K

Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$74K
Architekt Rozwiązań
$52.5K
Redaktor Techniczny
$23.2K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Positive Technologies jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $74,020. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Positive Technologies wynosi $45,379.

Inne zasoby