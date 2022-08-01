Katalog firm
Plum
Plum Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Plum wynosi od $102,578 całkowitej rekompensaty rocznie dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na dolnym końcu do $111,303 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Plum. Ostatnia aktualizacja: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Inżynier Oprogramowania
$111K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$103K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Plum jest Inżynier Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $111,303. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Plum wynosi $106,941.

