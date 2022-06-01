Katalog firm
PLS
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

PLS Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w PLS wynosi od $30,311 całkowitej rekompensaty rocznie dla Obsługa Klienta na dolnym końcu do $74,562 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników PLS. Ostatnia aktualizacja: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Obsługa Klienta
$30.3K
Inżynier Oprogramowania
$74.6K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w PLS jest Inżynier Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $74,562. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w PLS wynosi $52,436.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla PLS

Powiązane firmy

  • Microsoft
  • Intuit
  • Spotify
  • Flipkart
  • Databricks
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/pls/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.