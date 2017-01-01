Katalog firm
PLR Projects
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę
Najważniejsze spostrzeżenia
  • Podziel się czymś wyjątkowym o PLR Projects, co może być pomocne dla innych (np. wskazówki dotyczące rozmów kwalifikacyjnych, wybór zespołów, unikalna kultura itp.).
    • O firmie

    PLR Projects Private Limited, established in 1980, is a leading company specializing in Mining, Power, Irrigation, Roads, Railways, and various projects, known for its commitment to quality services.

    http://www.plrprojects.com
    Strona internetowa
    1980
    Rok założenia
    840
    Liczba pracowników
    $100M-$250M
    Szacunkowy przychód
    Centrala

    Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce

    Zapisz się na zweryfikowane oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.

    Wyróżnione oferty pracy

      Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla PLR Projects

    Powiązane firmy

    • Tesla
    • Apple
    • Pinterest
    • Intuit
    • Lyft
    • Zobacz wszystkie firmy ➜

    Inne zasoby