Przeglądaj według różnych stanowisk
PLR Projects Private Limited, established in 1980, is a leading company specializing in Mining, Power, Irrigation, Roads, Railways, and various projects, known for its commitment to quality services.
Zapisz się na zweryfikowane oferty.Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej →
Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.
Wyróżnione oferty pracy
Powiązane firmy
Inne zasoby