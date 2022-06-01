Katalog firm
Plivo
Plivo Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Plivo wynosi od $5,951 całkowitej rekompensaty rocznie dla Information Technologist (IT) na dolnym końcu do $76,988 dla Menedżer Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Plivo. Ostatnia aktualizacja: 10/21/2025

Inżynier Oprogramowania
Median $29.3K

Inżynier Oprogramowania Backend

Analityk Biznesowy
Median $19.3K
Information Technologist (IT)
$6K

Menedżer Produktu
$77K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$61.7K
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Plivo, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Plivo jest Menedżer Produktu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $76,988. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Plivo wynosi $29,302.

