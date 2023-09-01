Pliancy Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Pliancy wynosi od $109,450 całkowitej rekompensaty rocznie dla Specjalista Technologii Informacyjnych (IT) na dolnym końcu do $110,550 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Pliancy . Ostatnia aktualizacja: 11/28/2025