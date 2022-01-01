Katalog firm
Playtech Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Playtech wynosi od $16,444 całkowitej rekompensaty rocznie dla Obsługa Klienta na dolnym końcu do $180,900 dla Architekt Rozwiązań na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Playtech. Ostatnia aktualizacja: 9/14/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $59.8K

Inżynier Oprogramowania Backend

Analityk Biznesowy
$63.3K
Obsługa Klienta
$16.4K

Analityk Danych
$44.4K
Zasoby Ludzkie
$71.3K
Menedżer Projektowania Produktu
$61.1K
Menedżer Produktu
$36.1K
Menedżer Projektu
$48.6K
Rekruter
$30.7K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$75.4K
Architekt Rozwiązań
$181K
Menedżer Programu Technicznego
$37.9K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Playtech jest Architekt Rozwiązań at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $180,900. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Playtech wynosi $54,201.

