PLAYSTUDIOS
PLAYSTUDIOS Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w PLAYSTUDIOS wynosi od $10,251 całkowitej rekompensaty rocznie dla Rekruter na dolnym końcu do $160,928 dla Menedżer Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników PLAYSTUDIOS. Ostatnia aktualizacja: 9/14/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $113K
Marketing
$103K
Menedżer Produktu
$161K

Menedżer Programu
$90.5K
Menedżer Projektu
$39.4K
Rekruter
$10.3K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w PLAYSTUDIOS jest Menedżer Produktu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $160,928. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w PLAYSTUDIOS wynosi $96,480.

