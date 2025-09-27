Katalog firm
Playrix
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

Playrix Inżynier Oprogramowania Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Serbia w Playrix wynosi $59.2K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Playrix. Ostatnia aktualizacja: 9/27/2025

Mediana Pakietu
company icon
Playrix
Senior Software Developer
Belgrade, SR, Serbia
Łącznie rocznie
$59.2K
Poziom
Senior
Podstawa
$59.2K
Stock (/yr)
$0
Premia
$0
Lata w firmie
4 Lata
Lata doświadczenia
4 Lata
Jakie są poziomy kariery w Playrix?

$160K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Wynagrodzenia stażowe

Uwzględnione Stanowiska

Zgłoś Nowe Stanowisko

Inżynier Zapewnienia Jakości (QA)

Inżynier Oprogramowania Gier Wideo

Najczęściej zadawane pytania

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Inżynier Oprogramowania hjá Playrix in Serbia er árleg heildarlaun upp á $73,299. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Playrix fyrir Inżynier Oprogramowania hlutverkið in Serbia er $59,224.

Inne zasoby