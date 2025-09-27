Katalog firm
Playrix
Playrix Analityk Finansowy Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Analityk Finansowy in Ireland w Playrix wynosi €80.5K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Playrix. Ostatnia aktualizacja: 9/27/2025

Mediana Pakietu
company icon
Playrix
Financial Analyst
Dublin, DN, Ireland
Łącznie rocznie
€80.5K
Poziom
-
Podstawa
€80.5K
Stock (/yr)
€0
Premia
€0
Lata w firmie
7 Lata
Lata doświadczenia
12 Lata
Jakie są poziomy kariery w Playrix?

€160K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Finansowy w Playrix in Ireland wynosi rocznie €83,341. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Playrix dla stanowiska Analityk Finansowy in Ireland wynosi €80,451.

