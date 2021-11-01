Katalog firm
Playrix
Playrix Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Playrix wynosi od $41,790 całkowitej rekompensaty rocznie dla Projektant Produktu na dolnym końcu do $102,977 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Playrix. Ostatnia aktualizacja: 9/13/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $59.2K

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Zapewnienia Jakości (QA)

Inżynier Oprogramowania Gier Wideo

Analityk Biznesowy
$79.6K
Analityk Danych
$95.9K

Analityk Danych
$90.5K
Analityk Finansowy
Median $80.5K
Zasoby Ludzkie
$61.5K
Projektant Produktu
$41.8K
Menedżer Produktu
$43.4K
Rekruter
$45.5K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$103K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Playrix jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $102,977. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Playrix wynosi $70,546.

